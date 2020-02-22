Шоколадная нежность: как приготовить вкуснейший торт без муки и духовки

Приготовленные дома сладости получаются гораздо вкуснее и безопаснее, чем магазинные. Если хочется приготовить вкусный простой десерт дома, не обязательно тратить целый день на приготовление.

Українські Новини подготовили рецепт торта "Шоколадная нежность", который можно приготовить без выпечки и особых усилий, а десерт порадует всех как красивым видом, так и нежным вкусом.

Ингредиенты:

сахар– 150 грамм,

ванильный сахар – 1 пакетик

куриные яйца – 3 штуки,

картофельный крахмал – 3 столовых ложки,

порошок какао – 3 столовых ложки,

шоколад – 1 плитка (100 грамм),

молоко – 750 миллилитров,

сливочное масло – 100 грамм,

чернослив – 200 грамм,

печенье – 8 штук,

желатин – 20 грамм,

коньяк – 1 столовая ложка (по желанию),

какао и белый шоколад – для украшения.

Способ приготовления:

Чернослив залить на 10 минут кипятком, после чего добавить к нему 2 столовых ложки воды и 1 столовую ложку коньяка и измельчить в блендере однородной массы.

Перемешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и какао. После чего к массе постепенно добавить молоко, вымешивая, чтобы не было комочков. Смесь поставить на небольшой огонь и помешивать до загустения. Добавить измельченный шоколад. Довести до однородной массы и снять с огня.

В горячую смесь добавить сливочное масло и желатин. Перемешать.

Добавить измельченный чернослив и выложить в форму, смазанную маслом, либо на пергамент.

Крем разравниваем и выложить сверху в один слой печенье.

Накрыть пленкой. после того, как десерт остынет до комнатной температуры, убрать в холодильник на 2-3 часа, до полного застывания.

После застывания выложить торт печеньем вниз и украсить какао и тертым шоколадом.

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