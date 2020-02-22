Шоколадная нежность: как приготовить вкуснейший торт без муки и духовки

Приготовленные дома сладости получаются гораздо вкуснее и безопаснее, чем магазинные. Если хочется приготовить вкусный простой десерт дома, не обязательно тратить целый день на приготовление. Українські Новини подготовили рецепт торта "Шоколадная нежность", который можно приготовить без выпечки и особых усилий, а десерт порадует всех как красивым видом, так и нежным вкусом. Ингредиенты: сахар– 150 грамм, ванильный сахар – 1 пакетик куриные яйца – 3 штуки, картофельный крахмал – 3 столовых ложки, порошок какао – 3 столовых ложки, шоколад – 1 плитка (100 грамм), молоко – 750 миллилитров, сливочное масло – 100 грамм, чернослив – 200 грамм, печенье – 8 штук, желатин – 20 грамм, коньяк – 1 столовая ложка (по желанию), какао и белый шоколад – для украшения. Способ приготовления: Чернослив залить на 10 минут кипятком, после чего добавить к нему 2 столовых ложки воды и 1 столовую ложку коньяка и измельчить в блендере однородной массы. Перемешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и какао. После чего к массе постепенно добавить молоко, вымешивая, чтобы не было комочков. Смесь поставить на небольшой огонь и помешивать до загустения. Добавить измельченный шоколад. Довести до однородной массы и снять с огня. В горячую смесь добавить сливочное масло и желатин. Перемешать. Добавить измельченный чернослив и выложить в форму, смазанную маслом, либо на пергамент. Крем разравниваем и выложить сверху в один слой печенье. Накрыть пленкой. после того, как десерт остынет до комнатной температуры, убрать в холодильник на 2-3 часа, до полного застывания. После застывания выложить торт печеньем вниз и украсить какао и тертым шоколадом. Ранее Українські Новини публиковали пять необычных рецептов вкусной овсянки по утрам, а также писали о том, чем полезно какао и как правильно его приготовить. Кроме того, сообщали о 15 полезных продуктах, которые помогут укрепить иммунитета.