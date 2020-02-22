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  • Шоколадная нежность: как приготовить вкуснейший торт без муки и духовки
22 февраля 2020, суббота, 17:49 16
Lifestyle 2020-02-22T17:58:09+02:00
Українські Новини
Шоколадная нежность: как приготовить вкуснейший торт без муки и духовки

Шоколадная нежность: как приготовить вкуснейший торт без муки и духовки

Ярина Вацяк
Десерты, Рецепт торта, Шоколадный торт, десерт без выпечки, Рецепт, рецепт десерта
Шоколадная нежность. Фото: mybaking.ru
Шоколадная нежность. Фото: mybaking.ru

Приготовленные дома сладости получаются гораздо вкуснее и безопаснее, чем магазинные. Если хочется приготовить вкусный простой десерт дома, не обязательно тратить целый день на приготовление.

Українські Новини подготовили рецепт торта "Шоколадная нежность", который можно приготовить без выпечки и особых усилий, а десерт порадует всех как красивым видом, так и нежным вкусом.

Ингредиенты:

  • сахар– 150 грамм,
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • куриные яйца – 3 штуки,
  • картофельный крахмал – 3 столовых ложки,
  • порошок какао – 3 столовых ложки,
  • шоколад – 1 плитка (100 грамм),
  • молоко – 750 миллилитров,
  • сливочное масло – 100 грамм,
  • чернослив – 200 грамм,
  • печенье – 8 штук,
  • желатин – 20 грамм,
  • коньяк – 1 столовая ложка (по желанию),
  • какао и белый шоколад – для украшения.

Способ приготовления:

Чернослив залить на 10 минут кипятком, после чего добавить к нему 2 столовых ложки воды и 1 столовую ложку коньяка и измельчить в блендере однородной массы.

Перемешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и какао. После чего к массе постепенно добавить молоко, вымешивая, чтобы не было комочков. Смесь поставить на небольшой огонь и помешивать до загустения. Добавить измельченный шоколад. Довести до однородной массы и снять с огня.

В горячую смесь добавить сливочное масло и желатин. Перемешать.

Добавить измельченный чернослив и выложить в форму, смазанную маслом, либо на пергамент.  

Крем разравниваем и выложить сверху в один слой печенье.

Накрыть пленкой. после того, как десерт остынет до комнатной температуры, убрать в холодильник на 2-3 часа, до полного застывания.

После застывания выложить торт печеньем вниз и украсить какао и тертым шоколадом.

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