Здоровая пища - не приговор. Пять необычных рецептов вкусной овсянки по утрам

Самым популярным завтраком для многих украинцев считается овсянка. И не удивительно, ведь она очень проста в приготовлении, и невероятно полезна для здоровья и поддержания тонуса. Овсянка – девиз по утрам практически каждого спортсмена и залог энергии на весь день. Українські Новини собрали подборку разных методов приготовления овсяной каши, которые разнообразят здоровые и полезные завтраки незабываемым вкусом.

Обычные овсяные хлопья можно купить в любом супермаркете. Следует отметить, что от разных производителей овсянка может немного отличаться по вкусу, величине хлопьев, и т.д. В некоторых рецептах овсяные хлопья рекомендуется замачивать.

Традиционная овсянка на молоке

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев;

200 мл воды;

100 мл молока;

соль и другие добавки — по желанию.

Доведите воду до кипения и добавьте овсяные хлопья в кипящую воду. Варите овсянку около 10 минут на медленном огне, постоянно помешивая. Добавьте молоко, продолжайте помешивать еще несколько минут (не более 5). Добавьте соль, сахар по вкусу.

Сливочная овсянка на молоке

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев;

300 мл молока;

немного сливочного масла;

соль, сахар и другие добавки — по желанию.

Нагрейте молоко до кипения, постоянно помешивая, добавьте в него соль и сахар. Засыпьте овсяные хлопья и варите около 10 минут, постоянно помешивая. Как только каша загустеет, выключите огонь. Добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте. Оставьте овсянку под крышкой на 5 минут.

Овсянка с разными овсяными хлопьями ( Мюсли)

Ингридиенты:

полчашки крупных овсяных хлопьев (около 50 г);

полчашки средних овсяных хлопьев (около 50 г);

две чашки воды (около 200 мл);

чашка молока (около 100 мл);

щепотка соли.

Возьмите сухую сковороду, разогрейте ее на среднем огне и поджарьте хлопья. Высыпьте в кастрюлю хлопья, залейте молоком и водой, доведите до кипения и варите около 10 минут, медленно помешивая. Добавьте соль. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5 минут. Подавать можно с любыми добавками (фрукты, сухофрукты, сметана, йогурт, сыр, мед, др.)

Карамелизированная овсянка

Ингридиенты:

овсяные хлопья;

молоко;

вода;

сахар по вкусу;

соль 1/2 ч.л.;

груша (также можно использовать яблоки или персики);

сахар;

масло сливочное;

специи по вкусу: корица, гвоздика, ваниль, кардамон, анис.

Смешайте воду с молоком, вскипятите, убавьте температуру до среднего. Добавьте овсяные хлопья и варите 5-7 минут. Добавьте соль, сахар. Выключите плиту и оставьте под крышкой на 10 минут настаиваться. Грушу хорошо вымойте, удалите сердцевину и нарежьте кубиками 1*1 см. Масло растопите в сковороде, добавьте сахар и держите на небольшом огне до растворения сахара, добавьте грушу, специи и помешивая доведите до золотистого цвета (минут 5-7). Кашу разложите по тарелкам, сверху выложите грушу.

Австралийская овсянка на молоке

Ингридиенты:

1 чашка овсяных хлопьев;

1 чашка воды;

1 чашка молока;

четверть чайной ложки корицы;

щепотка соли;

мед;

очищенный и порезанный ломтиками банан;

горсть изюма или других сухофруктов;

Возьмите овсяные хлопья, молоко и воду, доведите до кипения. Постоянно помешивая, варите на среднем огне от 5 до 7 минут. Добавьте в овсянку соль и корицу, снова размешайте. Готовую овсянку выложите на тарелку, украсьте блюдо кусочками банана и сухофруктами.

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