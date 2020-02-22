подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
22 февраля 2020, суббота, 05:45 19
Жизнь 2020-02-22T05:45:01+02:00
Українські Новини
Чем полезно какао и как правильно его приготовить

Чем полезно какао и как правильно его приготовить

Елена Новикова
Напиток, Полезные свойства, Рецепт, Какао
Какао. Фото: pixabay
Какао. Фото: pixabay

Насытить организм полезными витаминами и микроэлементами можно не только с помощью чаев и травяных настоев, а и с помощью какао. Это не только вкусный и согревающий напиток, какао также является источником незаменимых питательных веществ для организма. Подробнее о пользе и о том, как приготовить вкусное какао, расскажут Українські Новини.

Как растет какао. Фото: pixabayКак растет какао. Фото: pixabay

Какао богато цинком, белками, кальцием, магнием, фосфором, медью, натрием, железом, калием, антиоксидантами, а также витаминами групп А, Е, В и РР.

Американские ученые выяснили, что концентрация антиоксидантов в какао практически в два раза выше, чем в зеленом чае, и в четыре раза выше, чем в черном. Важно помнить, что при нагревании в какао высвобождается больше антиоксидантов, потому напиток должен быть горячим.

Благодаря содержанию минеральной серы, какао полезно для волос, поджелудойной железы, ногтей и печени. Содержащиеся в этом напитке флавоноиды, улучшают работу сердца, снижают давление, положительно влияют на работу мозга и улучшают кровообращение. Также какао содержит фенэтиламин, который способствует повышению уровня эндорфинов и серотонина.

Какао. Фото: pixabayКакао. Фото: pixabay

Ингредиенты

1 ст. л. какао-порошка

500 мл. молока

Сахар по вкусу

Способ приготовления

В небольшую кастрюлю необходимо налить молоко и довести его до кипения. После того, как молоко вскипит, следует добавить какао-порошок и сахар и перемешать все, чтобы не осталось комочков. Варить какао 5 минут на среднем огне. Затем напитку следует дать настояться и можно подавать.

С этим какао хорошо будет сочетаться ваниль, корица, красный перец и маршмэллоу.

Ранее Українські Новини сообщали о 15 полезных продуктах для иммунитета и о том, какие питательные вещества содержатся в плавленом сыре.

Больше новостей о: Напиток Полезные свойства Рецепт Какао

Алкобум: в Амстердаме сварили пиво из хвои выброше...
Три полезных совета, которые помогут в выборе плав...
Не блины, а вареники. Готовим традиционное для Мас...
Супрун развеяла миф про вред какао для кожи...
Мы стадо или нация? - Зеленский записал видеообращение из-за ситуации в Новых Санжарах
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков
Новости
На Украину обрушится циклон со снегом и шквалами: синоптик предупредила о резкой смене погоды 06:00 Карта
В Луганской области 75 тыс. жителей останутся без воды из-за долгов райводоканала 23:50
Котлета с картошкой. Скриншот:@Michael_yefimov
Журналист присоединился к карантину, чтоб показать как живут эвакуированные в Новых Санжарах 23:33
Продезинфицированный после эвакуации украинцев из Китая самолет отправится в Египет 23:14
ВОЗ объявила о резком увеличении заболевших коронавирусом вне Китая 22:36
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя 10:51
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
больше новостей
Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok