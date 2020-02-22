Чем полезно какао и как правильно его приготовить

Насытить организм полезными витаминами и микроэлементами можно не только с помощью чаев и травяных настоев, а и с помощью какао. Это не только вкусный и согревающий напиток, какао также является источником незаменимых питательных веществ для организма. Подробнее о пользе и о том, как приготовить вкусное какао, расскажут Українські Новини.

Как растет какао. Фото: pixabay

Какао богато цинком, белками, кальцием, магнием, фосфором, медью, натрием, железом, калием, антиоксидантами, а также витаминами групп А, Е, В и РР.

Американские ученые выяснили, что концентрация антиоксидантов в какао практически в два раза выше, чем в зеленом чае, и в четыре раза выше, чем в черном. Важно помнить, что при нагревании в какао высвобождается больше антиоксидантов, потому напиток должен быть горячим.

Благодаря содержанию минеральной серы, какао полезно для волос, поджелудойной железы, ногтей и печени. Содержащиеся в этом напитке флавоноиды, улучшают работу сердца, снижают давление, положительно влияют на работу мозга и улучшают кровообращение. Также какао содержит фенэтиламин, который способствует повышению уровня эндорфинов и серотонина.

Какао. Фото: pixabay

Ингредиенты

1 ст. л. какао-порошка

500 мл. молока

Сахар по вкусу

Способ приготовления

В небольшую кастрюлю необходимо налить молоко и довести его до кипения. После того, как молоко вскипит, следует добавить какао-порошок и сахар и перемешать все, чтобы не осталось комочков. Варить какао 5 минут на среднем огне. Затем напитку следует дать настояться и можно подавать.

С этим какао хорошо будет сочетаться ваниль, корица, красный перец и маршмэллоу.

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