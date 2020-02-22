Фото дня: Скалецкая привыкает к обсервации в Новых Санжарах

В сети появилась фото министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, которая второй день находится в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя (Китай) украинскими и иностранными гражданами.

Фото обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Андрей Лащ.

"День второй. Адаптация. Зоряна Скалецкая, министр охраны здоровья, в обсервации привыкает к такой жизни в изоляции вместе со всеми", - написал он.

В комментариях пользователи соцсети задаются вопросом, какая цель пребывания министра в Новых Санжарах.

"А кто обсервирует министра и с какой целью?! Можно ли туда на обсервацию ещё парочку привезти?!" - пишет Алексей Кучеренко.

"Андрюш, спроси пож.на кой черт она там и кто в это время работает?" - задает вопрос Диана Панченко.

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/lashc

Как сообщали Українські Новини, после обнародования информации о том, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула санаторий, на своей странице в Facebook Скалецкая написала,что находится в зоне обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.

Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.