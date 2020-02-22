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22 февраля 2020, суббота, 15:04 16
Жизнь 2020-02-22T15:09:07+02:00
Українські Новини
Чеки могут привести к опухолям и бесплодию: экологи предупредили об опасности

Чеки могут привести к опухолям и бесплодию: экологи предупредили об опасности

Ярина Вацяк
бисфенол, советы здоровья, Экология, Сортировка мусора, Токсины, Мусор, Чек
Чек. Фото: riapo.ru
Чек. Фото: riapo.ru

Кассовые чеки и факсы опасны для здоровья человека, поскольку при контакте с ними в кровь попадает бисфенол-А.

Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook "Украина БЕЗ мусора".

"Запомните, чеки - это не бумага. Это термобумага и она опасна для вашего здоровья. Когда вы держите в руках кассовый чек, факс или другой документ, напечатанный термальным принтером, через кожу в кровь проникает опасное вещество - бисфенол-А", - говорится в нем.

Отмечается, что некоторые ученые даже связывают бисфенол А с образованием многих проблем со здоровьем - например, повышенным риском образования опухолей, развитию бесплодия, преждевременных родов.

По данным исследований, достаточно подержать чек в руках пять секунд, чтобы 1 мкг этого токсина проник в кожу. Доза увеличится в десятки раз, если взять влажными руками или сама бумажка будет мокрой.

Именно из-за Бисфенола А кассовые чеки не принимают на переработку: помимо того, что в термобумаге мало целлюлозы и выход вторичного сырья из нее очень низкий, она может загрязнить остальную макулатуру токсинами. Поэтому сдавать чеки в макулатуру не только бесполезно, но и вредно.

Чтобы минимизировать появление этих отходов на городских свалках рекомендуют во всех возможных случаях отказаться от печати чеков, а после контакта с ними обязательно вымыть руки с мылом.

Чеки в Киеве можно сдать на высокотемпературное сжигание по адресу: ул Саперно-Слободская 25/4.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 7% территории завалено мусором.

Тем временем, ученые изобрели способ для переработки любого вида пластика.

Ранее мобильное приложение помогло собрать тонну мусора в Карпатах.

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