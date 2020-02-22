Чеки могут привести к опухолям и бесплодию: экологи предупредили об опасности

Кассовые чеки и факсы опасны для здоровья человека, поскольку при контакте с ними в кровь попадает бисфенол-А.

Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook "Украина БЕЗ мусора".

"Запомните, чеки - это не бумага. Это термобумага и она опасна для вашего здоровья. Когда вы держите в руках кассовый чек, факс или другой документ, напечатанный термальным принтером, через кожу в кровь проникает опасное вещество - бисфенол-А", - говорится в нем.

Отмечается, что некоторые ученые даже связывают бисфенол А с образованием многих проблем со здоровьем - например, повышенным риском образования опухолей, развитию бесплодия, преждевременных родов.

По данным исследований, достаточно подержать чек в руках пять секунд, чтобы 1 мкг этого токсина проник в кожу. Доза увеличится в десятки раз, если взять влажными руками или сама бумажка будет мокрой.

Именно из-за Бисфенола А кассовые чеки не принимают на переработку: помимо того, что в термобумаге мало целлюлозы и выход вторичного сырья из нее очень низкий, она может загрязнить остальную макулатуру токсинами. Поэтому сдавать чеки в макулатуру не только бесполезно, но и вредно.

Чтобы минимизировать появление этих отходов на городских свалках рекомендуют во всех возможных случаях отказаться от печати чеков, а после контакта с ними обязательно вымыть руки с мылом.

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