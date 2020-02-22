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22 февраля 2020, суббота, 14:15 6
Lifestyle 2020-02-22T14:24:44+02:00
Українські Новини
Спустя 15 лет актеры сериала "Друзья" снимут новый эпизод без сценария

Спустя 15 лет актеры сериала "Друзья" снимут новый эпизод без сценария

Ярина Вацяк
Сериал, ситком, WarnerMedia, HBO Max, Сериал

Вслед за актерами популярного в 90-х сериала "Беверли Хиллз", в мае 2020 года актеры знаменитого ситкома "Друзья" снова соберутся вместе.

Об этом говорится в сообщении WarnerMedia.

"После 15 лет, девяти месяцев и бесчисленных запросов поклонников со всего мира у нас теперь есть "совершенно новая информация", которую вы так долго ждали. Актеры "Друзей" будут воссоединяться исключительно для незаписанного специального сценария для HBO Max, предложения WarnerMedia, предназначенного для непосредственных потребителей, которое дебютирует в мае 2020 года", - говорится в нем.

Звезды сериала Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Лебланк, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вернутся на оригинальную звуковую сцену легендарной комедии "Стадия 24" на студии Warner Bros. в Бербанке, чтобы отпраздновать любимое шоу. Специальное воссоединение актеров без сценария, наряду со всеми 236 эпизодами серии, выигравшей Emmy®, будет доступно подписчикам при запуске HBO Max.

Друзья возвращаются Друзья возвращаются

Сериал "Друзья" выходил в эфир в 1994-2004 годы. Эпизод, который до сих пор был последним, посмотрели 52,5 миллиона зрителей только в США. Это был рекорд 2000-х годов.

Напомним лучшие моменты "Друзей" 1 сезона:

Как сообщали Українські Новини, ранее сценарист сериала "Друзья" Марта Кауффман, отвечая на вопрос о возможном возвращении на экраны популярного шоу, заявила, что "все сложно".

Новость о возможном выходе на экраны специального выпуска "Друзей" с участием всех шести главных актеров появились в ноябре 2019 года. 

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