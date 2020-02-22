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  • Через 15 років актори серіалу "Друзі" знімуть новий епізод без сценарію
22 лютого 2020, субота, 14:15 3
Lifestyle 2020-02-22T16:15:02+02:00
Українські Новини
Через 15 років актори серіалу "Друзі" знімуть новий епізод без сценарію

Через 15 років актори серіалу "Друзі" знімуть новий епізод без сценарію

Ярина Вацяк
серіал, сітком, HBO MAX, Серіал

В травні 2020 року актори знаменитого серіалу "Друзі" знову зберуться разом, вслід за акторами популярного в 90-х серіалу "Беверлі Хіллз".

Про це йдеться в повідомленні WarnerMedia.

"Після 15 років, дев'яти місяців і незліченних запитів шанувальників з усього світу у нас тепер є "абсолютно нова інформація", яку ви так довго чекали. Актори "Друзів" будуть воз'єднуватися виключно для незаписаного спеціального сценарію для HBO Max, пропозиції WarnerMedia, призначеного для безпосередніх споживачів, який дебютує в травні 2020 року", - йдеться в ньому.

Зірки серіалу Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Лебланк, Меттью Перрі, Девід Швіммер повернуться на оригінальну звукову сцену легендарної комедії "Стадія 24" на студії Warner Bros. в Бербанку, щоб відсвяткувати улюблене шоу. Спеціальне возз'єднання акторів без сценарію, поряд з усіма 236 епізодами серії, яка виграла Emmy®, буде доступне передплатникам під час запуску HBO Max.

Друзі повертаютьсяДрузі повертаються

Серіал "Друзі" виходив в ефір у 1994-2004 роки. Епізод, який досі був останнім, подивилися 52,5 мільйона глядачів тільки в США. Це був рекорд 2000-х років.

Нагадаємо найкращі моменти "Друзів" 1 сезону:

Як повідомляли Українські Новини, раніше сценарист серіалу "Друзі" Марта Кауффман, відповідаючи на питання про можливе повернення на екрани популярного шоу, заявила, що "все складно".

Новина про можливий вихід на екрани спеціального випуску "Друзів" з участю всіх шести головних акторів з'явилися в листопаді 2019 року.

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