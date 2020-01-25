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25 января 2020, суббота, 23:44 24
Шоу-бизнес 2020-01-25T23:45:37+02:00
Українські Новини
Все сложно, - сценарист сериала "Друзья" рассказала, когда выйдет спецвыпуск с главными героями

Все сложно, - сценарист сериала "Друзья" рассказала, когда выйдет спецвыпуск с главными героями

Валерия Драгомирова
HBO Max, Марта Кауффман, Спецвыпуск
Сериал
Сериал "Друзья". Фото: friends-online

Сценарист сериала "Друзья" Марта Кауффман, отвечая на вопрос о возможном возвращении на экраны популярного шоу, заявила, что "все сложно". Об этом она рассказала журналистам во время церемонии вручения наград Гильдии продюсеров, состоявшейся в Лос-Анджелесе, передает "BBC Украина".

Таким образом соавтор популярного шоу прокомментировала слухи о том, что команда проекта ведет переговоры с компанией HBO Max по воссоединению главных актеров для специального выпуска, пишет Elle.


"Если это произойдет, мы точно будем к этому привлечены. Но я не знаю. Все сложно. Очень сложно", - ответила Кауффман.

По словам сценариста, проблема не только в трудностях собрать вместе актеров с очень плотным графиком. Перед командой стоит куча других вызовов.

Кауффман не единственная, кто высказался по этому поводу. Ситуацию прокомментировал представитель HBO Кевин Рейли.

"Заинтересованность сторон есть, но пока их интересы не совпадают настолько, чтобы дать старт проекта", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, новость о возможном выходе на экраны специального выпуска "Друзей" с участием всех шести главных актеров появились в ноябре 2019 года. 

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