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13 ноября 2019, среда, 19:59 21
Шоу-бизнес 2019-11-13T20:00:01+02:00
Українські Новини
Легенда 90-х "Друзья" возвращается на экраны в новом эпизоде

Легенда 90-х "Друзья" возвращается на экраны в новом эпизоде

Сериал
Актеры сериала
Актеры сериала "Друзья".

Знаменитый культовый сериал 1990-х годов "Друзья" возвращается на экраны с новым сезоном в полном актерском составе. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Стриминговий сервис HBO Max, который начнет работу весной 2020 года, на данный момент ведет переговоры о съемках специального эпизода со сценаристами и исполнителями главных ролей популярного сериала "Друзья".

Согласно информации ведомства, пока сделка далека от завершения, но все главные актеры - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудров, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швимер, а также создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман, должны принять участие в проекте. Если соглашения с ними подпишут, непростым делом будет согласование их графиков. Но и вероятность того, что переговоры будут неудачными и эпизод не снимут, также имеет возможность быть.

Как передает издание, продюсеры сериала отказались от комментариев о новом эпизоде.

HBO Max - новый американский интернет-сервис в формате "видео по запросу" от WarnerMedia Entertainment, подразделения WarnerMedia, который планируют запустить весной 2020 года. Предполагается, что он будет обладать эксклюзивными правами на трансляцию "Друзей".

Как сообщали Українські Новини, ранее звезда "Друзей" Дженнифер Энистон побила королевский рекорд в Instagram. Также к 25-летию сериала "Друзья" Google выпустил необычные пасхалки под именем каждого персонажа.

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