подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Финал Нацотбора на Евровидение-2020: порядок выступлений участников
22 февраля 2020, суббота, 17:00 8
Жизнь 2020-02-22T17:00:01+02:00
Українські Новини
Финал Нацотбора на Евровидение-2020: порядок выступлений участников

Финал Нацотбора на Евровидение-2020: порядок выступлений участников

Анна Рудык
Евровидение-2020, национальный отбор, Евровидение, Нацотбор Евровидения
Евровидение. Фото: eurovision.ua
Евровидение. Фото: eurovision.ua

Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в котором решится, кто представит Украину на конкурсе в Нидерландах. Українські Новини расскажут, в каком порядке будут выступать конкурсанты.

Так, согласно жеребьевке, которая была проведена в конце второго полуфинала Нацотбора, участники выступят в таком порядке:

  1. KRUTЬ
  2. JERRY HEIL
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Открывать финал Нацотбора будет бандуристка KRUTЬ, которая получила максимальное количество баллов от судей и по результатам зрительского голосования. А фаворитами зрителей и судей во втором полуфинале стали TVORCHI, которые вновь будут закрывать конкурс.

Именно сегодня, в финале, решится, кто из конкурсантов представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах.

Ранее Українські Новини писали, где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2020.

Также в первом полуфинале лидером турнирной таблицы стала бпндуристка KRUTЬ.

Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

Больше новостей о: Евровидение-2020 национальный отбор Евровидение Нацотбор Евровидения

Финал Нацотбора на Евровидение-2020: где и когда с...
Стал известен полный список участников нацотбора Е...
Нацотбор на "Евровидение-2020": результаты второго...
Сегодня пройдет второй полуфинал Нацотбора на "Евр...
Из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку
В эвакуированных из Уханя каждые три дня будут брать анализы на коронавирус, - секретарь СНБО
Новости
Мемориал на площади 10-го Апреля. Фото: Думская
В Одессе осквернили отреставрированный за пости 4 млн гривен мемориал 16:45
Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/lashch
Фото дня: Скалецкая привыкает к обсервации в Новых Санжарах 16:24
В США отрабатывали действия на случай нападения России с ядерным оружием на объекты в Европе 15:55
Из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку 15:25
В эвакуированных из Уханя каждые три дня будут брать анализы на коронавирус, - секретарь СНБО 14:33
больше новостей
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Украинку, которая с собачкой не смогла вылететь из Уханя, может принять Россия, - СМИ 17:49
Какие профессии пользуются спросом, а какие в будущем исчезнут 07:30 Инфографика
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
больше новостей
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenko
Насте Зинченко, которая осталась в Китае из-за собачки, полиция Уханя привезла на дом продукты 10:50
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Что происходит в Новых Санжарах: Зеленский обещает наказать организаторов беспорядков 21:06 Обновляется
Большинство задержанных протестующих в Новых Санжарах оказались не местными жителями 13:17
Скалецкой выделили отдельное помещение в медцентре "Новые Санжары" 15:52
больше новостей
Все в обсервации в Новых Санжарах здоровы, - замминистра здравоохранения Коваль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok