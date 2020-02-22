Финал Нацотбора на Евровидение-2020: порядок выступлений участников

Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, в котором решится, кто представит Украину на конкурсе в Нидерландах. Українські Новини расскажут, в каком порядке будут выступать конкурсанты. Так, согласно жеребьевке, которая была проведена в конце второго полуфинала Нацотбора, участники выступят в таком порядке: KRUTЬ JERRY HEIL Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI Открывать финал Нацотбора будет бандуристка KRUTЬ, которая получила максимальное количество баллов от судей и по результатам зрительского голосования. А фаворитами зрителей и судей во втором полуфинале стали TVORCHI, которые вновь будут закрывать конкурс. Именно сегодня, в финале, решится, кто из конкурсантов представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах. Ранее Українські Новини писали, где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2020. Также в первом полуфинале лидером турнирной таблицы стала бпндуристка KRUTЬ. Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.