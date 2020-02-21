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21 февраля 2020, пятница, 22:09 45
Lifestyle 2020-02-21T22:20:35+02:00
Українські Новини
Три полезных совета, которые помогут в выборе плавленого сыра

Три полезных совета, которые помогут в выборе плавленого сыра

Елена Новикова
Телеканал Интер, Полезная программа, Польза плавленого сыра, Плавленый сыр, Полезные свойства

Плавленый сыр - любимый продукт многих украинцев. Он очень полезен для организма, ведь в нем много кальция, который необходим для формирования и укрепления зубов, костей и для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. Сейчас в магазинах представлен большой асортимент плавленых сыров. О том, как правильно его выбрать и какую пользу он приносит, рассказывается в "Полезной программе" телеканала "Интер".

 "В плавленом сыре много кальция, который необходим для формирования и укрепления зубов и костей, а фосфор улучшает состояние кожи, волос и ногтей. В состав плавленого сыра также входят жирорастворимые витамины: витамин А улучшает зрение, витамин D защищает организм от инфекций, а витамин Е уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний",  — говорит врач-гастроэнтеролог Елена Михайленко

Врач отмечает: несмотря на очевидную пользу, плавленый сыр является калорийным продуктом, его жирность доходит до 55%, поэтому не рекомендуется употреблять его слишком много. Норма для взрослого здорового человека – не более одного брикета, то есть 100 г в сутки. А людям, страдающим ожирением или имеющим проблемы с обменом веществ, сыры показаны только в небольшом количестве.

Для того, чтобы выбрать качественный плавленый сыр, следует обращать внимание на состав продукта, его цвет и срок годности:

  1. Бывает плавленый сыр, а бывает сырный продукт. По виду и вкусу они мало отличаются, а вот в их составе есть разница. Поэтому – читайте состав. Настоящий плавленый сыр содержит сыры, творог, сухое молоко, сливки или сливочное масло, плавильные соли, консерванты, иногда добавки. Сырный же продукт изготавливается с использованием растительных жиров и немолочных белков, хотя и по технологии плавленого сыра. Сырный продукт хуже усваивается организмом, чем плавленый сыр.
  2. Качественный плавленый сыр должен быть равномерно окрашен. Чем жирнее сыр, тем его окраска более интенсивная. Незначительное количество пустот в теле сыра допускается, а вот пузырьки нежелательны.
  3. Плавленый сыр хранится дольше твердого, поскольку проходит термическую обработку. Однако срок хранения "живого" сыра не может быть больше 2 месяцев. Сыры, прошедшие стерилизацию, хранятся 12-18 месяцев, но они и менее полезны для здоровья. Важно помнить, что фракции натуральных продуктов, например, кусочки ветчины, грибов снижают срок годности, и, чтобы его снова повысить, в сыр добавляют консервант.

Больше о плавленом сыре можно узнать в выпуске "Полезной программы".

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