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21 февраля 2020, пятница, 22:05 35
Верховная Рада и партии 2020-02-21T22:12:06+02:00
Українські Новини
Народный депутат впервые "накнопкодавил" на статью

Народный депутат впервые "накнопкодавил" на статью

Таня Войтюк
кнопкодавство, Рынок земли, Верховна Рада, Депутат, генеральный прокурор Украины

Офис генерального прокурора начал расследовать неперсональное голосование  депутата Верховной Рады 21 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Внефракционный депутат Владислав Поляк был замечен за кнопкодавством на пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, во время голосования за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020", - сказано в сообщении.

На видео видно, как в процессе голосования за поправку №1223 законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

Как сообщали Українські Новини, 16 января вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.

Ранее кнопкодавством занимался депутат Горват, прикрывшись газетой.

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