Народный депутат впервые "накнопкодавил" на статью

Офис генерального прокурора начал расследовать неперсональное голосование депутата Верховной Рады 21 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Внефракционный депутат Владислав Поляк был замечен за кнопкодавством на пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, во время голосования за поправки к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020", - сказано в сообщении.

На видео видно, как в процессе голосования за поправку №1223 законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

Как сообщали Українські Новини, 16 января вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.

Ранее кнопкодавством занимался депутат Горват, прикрывшись газетой.