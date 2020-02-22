Девам следует задуматься о будущем, а Водолеям бросят вызов — гороскоп на субботу

В то время, как в пятницу у представителей некоторых знаков зодиака был трудный день, в субботу, по словам астрологов, ситуация изменится в положительную сторону. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака в субботу, 22 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу у Овнов появится желание сворачивать горы. Также звезды советуют не обращать внимание на критику, ведь все в этом мире субъективно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В субботу Тельцы смогут преодолеть предел своих возможностей. Звезды советуют не упускать этот шанс и провести день максимально продуктивно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу даже небольшой беспорядок может перерости в хаос. Звезды советуют Близнецам не терять бдительность и контролировать каждую минуту.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки будут ощущать нехватку времени в этот день. Для того, чтобы минимизировать это, звезды советуют составить план и постараться четко ему следовать.

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов в жизни белая полоса, но есть риск, что в субботу появятся мелкие проблемы. Звезды советуют не обращать на них внимание. Все пройдет само собой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды советуют Девам задуматься о будущем и четко расписать план действий. Семейные Девы в субботу смогут еще раз убедиться в том, насколько сильно родные любят их.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы будут обидчивыми. Звезды советуют постараться не принимать слова окружающих близко к сердцу или вовсе избегать общения с ними.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В субботу Скорпионы почувствуют прилив энергии. Но это не повод нагружать себя сверх меры. Во всем нужна мера.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу Стрельцам не придется скучать. Водоворот событий затянет их с головой в интересное приключение.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день окружающие наконец-то заметят все положительные качества Козерогов, которые раньше не были видны. Но звезды советуют не гордиться сверх меры, ведь гордецы никому не нравятся.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды бросят Водолеям вызов. Но волноваться не стоит, ведь Водолеи легко смогут с ним справиться.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб будет не лучший день для того, чтобы принимать решения. Также звезды советуют не ходить по магазинам в субботу, ведь есть риск, что Рыбы не смогут остановиться на одной покупке.

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака следует уделить особое внимание своему здоровью.

Также астрологи назвали 2020 годом Козерогов.