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22 февраля 2020, суббота, 05:28 95 Инфографика
Lifestyle 2020-02-22T05:28:02+02:00
Українські Новини
Девам следует задуматься о будущем, а Водолеям бросят вызов — гороскоп на субботу

Девам следует задуматься о будущем, а Водолеям бросят вызов — гороскоп на субботу

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay.com
Гороскоп. Фото: pixabay.com

В то время, как в пятницу у представителей некоторых знаков зодиака был трудный день, в субботу, по словам астрологов, ситуация изменится в положительную сторону. Подробнее о том, что звезды советуют всем знакам зодиака в субботу, 22 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу у Овнов появится желание сворачивать горы. Также звезды советуют не обращать внимание на критику, ведь все в этом мире субъективно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В субботу Тельцы смогут преодолеть предел своих возможностей. Звезды советуют не упускать этот шанс и провести день максимально продуктивно. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу даже небольшой беспорядок может перерости в хаос. Звезды советуют Близнецам не терять бдительность и контролировать каждую минуту. 

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки будут ощущать нехватку времени в этот день. Для того, чтобы минимизировать это, звезды советуют составить план и постараться четко ему следовать. 

Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов в жизни белая полоса, но есть риск, что в субботу появятся мелкие проблемы. Звезды советуют не обращать на них внимание. Все пройдет само собой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды советуют Девам задуматься о будущем и четко расписать план действий. Семейные Девы в субботу смогут еще раз убедиться в том, насколько сильно родные любят их.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день Весы будут обидчивыми. Звезды советуют постараться не принимать слова окружающих близко к сердцу или вовсе избегать общения с ними.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В субботу Скорпионы почувствуют прилив энергии. Но это не повод нагружать себя сверх меры. Во всем нужна мера. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу Стрельцам не придется скучать. Водоворот событий затянет их с головой в интересное приключение.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день окружающие наконец-то заметят все положительные качества Козерогов, которые раньше не были видны. Но звезды советуют не гордиться сверх меры, ведь гордецы никому не нравятся. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды бросят Водолеям вызов. Но волноваться не стоит, ведь Водолеи легко смогут с ним справиться. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб будет не лучший день для того, чтобы принимать решения. Также звезды советуют не ходить по магазинам в субботу, ведь есть риск, что Рыбы не смогут остановиться на одной покупке. 

Как сообщали Українські Новини, некоторым знакам зодиака следует уделить особое внимание своему здоровью.

Также астрологи назвали 2020 годом Козерогов.

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