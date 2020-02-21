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  • Овнам следует уделить внимание зрению, а у Козерогов могут отекать ноги — гороскоп здоровья на субботу
21 февраля 2020, пятница, 21:51 9
Lifestyle 2020-02-21T21:51:58+02:00
Українські Новини
Овнам следует уделить внимание зрению, а у Козерогов могут отекать ноги — гороскоп здоровья на субботу

Овнам следует уделить внимание зрению, а у Козерогов могут отекать ноги — гороскоп здоровья на субботу

Елена Новикова
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Йога. Фото: pixabay
Йога. Фото: pixabay

В то время, как в Украине повышается количество заболевших гриппом и ОРВИ, важно тщательнее следить за своим здоровьем. О том, на что звезды советуют обратить внимание в субботу, 22 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Суббота станет хорошим днем для того, чтобы распланировать оздоровительные мероприятия на длительное время. Также звезды советуют Овнам уделить внимание зрению.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют внимательнее быть за рулем, ведь Тельцы не будут чувствовать себя собранными в этот день. Также следует избегать стрессов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют не исключать из рациона жиры, ведь в субботу они не принесут Близнецам вреда. Но это не значит, что нужно употреблять одни только жиры, ведь во всем нужна мера.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам беречь в субботу суставы на коленях и локтях. 

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львы могут почувствовать недомогание, виной которому будет давление. Потому звезды не советуют планировать важные дела на субботу. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девы будут ощущать усталость. Звезды советуют пересмотреть свой режим сна и питания, чтобы избавиться от этого.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Организм Весов будет требовать витаминов. Звезды советуют прислушаться к нему и добавить в свой рацион витамины, желательно в натуральном виде. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день звезды рекомендуют Скорпионам уделить внимание пояснице. Особенно, если боли в спине беспокоят уже долго.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды рекомендуют Стрельцам добавить в рацион больше здоровых продуктов, ведь есть риск, что могут возникнуть проблемы с ЖКТ. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день у Козерогов возможны отеки ног, потому звезды советуют не употреблять много жидкости. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

В субботу Водолеи могут почуствовать слабость из-за недостатка сна и плохого питания. Звезды советуют откорректировать свой рацион и режим сна, а также начать принимать витамины. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам уделить внимание сердцу. Если оно беспокоит, то необходимо сходить к варчу.

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