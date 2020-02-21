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21 февраля 2020, пятница, 05:28 6 Инфографика
Lifestyle 2020-02-21T05:28:01+02:00
Українські Новини
Львы улучшат отношения с окружающими, а Водолеи узнают много нового о себе — гороскоп на пятницу

Львы улучшат отношения с окружающими, а Водолеи узнают много нового о себе — гороскоп на пятницу

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Вчера, 20 февраля, звезды были на стороне большинства знаков зодиака, но астрологи уверяют, что в пятницу они будут не такими благосклонными. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам в пятницу, 21 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу Овны смогут убедить в своей правоте кого-угодно. Звезды советуют использовать эту возможность для достижения своих целей. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день Тельцы будут бороться с различными соблазнами. Звезды советуют не поддаваться им, ведь Тельцы рискуют об этом пожалеть в будущем. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам оглянуться вокруг. Ведь, замечая только плохие вещи, Близнецы пропускают массу хорошего. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки будут напряжены до предела. Звезды советуют постараться контролировать свои эмоции, чтобы они не привели к ссорам и стычкам с окружающими. 

Лев (23 июля – 22 августа)

В пятницу у Львов появится возможность улучшить отношения с окружающими. Звезды советуют воспользоваться подобной возможностью. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день Девы наконец смогут расслабиться, ведь никто не будет их особо беспокоить.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам посвятить пятницу тому, чтобы упорядочить текущие дела. Немного порядка им не помешает. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам следует особо следить за своими словами и действиями в пятницу. Ведь, если Скорпионы сделают что-то не так, то это может отразиться на их репутации не лучшим способом. 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В пятницу у Стрельцов не будет никаких преград. Стоит только захотеть и Стрельцы смогут свернуть горы. Звезды не советуют упускать такой шанс. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день Козерогов завалят многочисленными секретами. От этого не убежать, нужно просто перетерпеть. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеи смогут узнать много интересного и нового о себе, если будут прислушиваться к тому, что о ни говорят другие. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы проведут пятницу в раздумьях о том, как выполнить одну очень сложную задачу. Но одному с ней не справиться, потому звезды советуют обратиться за помощью. 

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали о том, каким знака зодиака следует уделить особое внимание здоровью.

Также 21 февраля отмечают Международный день родного языка и карнавал в Рио.

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