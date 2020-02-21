Сначала фильм из Южной Кореи, а затем награду получает Брэд Пит, — Трамп раскритиковал церемонию "Оскара"

Президент США Дональд Трамп высказал недовольство тем, что самую престижную награду в кинематографе - "Оскар", в 2020 году получил фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

Об этом сообщает компания-производитель "Паразитов" NEON в Twitter.

"Насколько плохими были награды Киноакадемии в этом году, вы видели? И победителем стал... фильм из Южной Кореи. Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в сфере торговли, а они дают им награду за лучший фильм года? Это нормально? Такое вообще случалось раньше?", — сказал лидер США.

В компании на заявление Трампа отреагировали с шуткой.

"Разумеется, он не умеет читать", - написали они.

Трамп также назвал решение киноакадемии "ужасным шагом" и предложил вернуть в прокат фильм "Унесенные ветром".

"Сначала фильм из Южной Кореи, а затем награду получает Брэд Питт. Никогда не фанател от него. Он вышел на сцену и корчил мудреца", — заявил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм.

Ранее букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".