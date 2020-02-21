Полтавский облсовет не поддержал обращение к Зеленскому о размещении эвакуированных из Китая в Новых Санжарах

Депутаты Полтавского областного совета не поддержали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в связи с размещением эвакуированных из китайского Уханя граждан в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары".

Об этом говорится в сообщении Полтавской областной администрации, передают Українські Новини.

После обсуждений ситуации, возникшей вокруг Новых Санжар, депутаты трижды пытались проголосовать за обращение к Зеленскому, но необходимое количество голосов не было набрано.

Отмечается, что на заседании приняли участие 46 депутатов из 83, а также председатель Полтавской обладминистрации Олег Синегубов, народные депутаты Константин Касай, Анастасия Ляшенко (оба - фракция "Слуга народа") и заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, 20 февраля депутаты Новосанжарского поселкового совета призывали Зеленского не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан в медцентре "Новые Санжары".

Ранее Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.