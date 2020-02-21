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21 февраля 2020, пятница, 16:40 36
Общество 2020-02-21T16:40:17+02:00
Українські Новини
Полтавский облсовет не поддержал обращение к Зеленскому о размещении эвакуированных из Китая в Новых Санжарах

Полтавский облсовет не поддержал обращение к Зеленскому о размещении эвакуированных из Китая в Новых Санжарах

Елизавета Кесельман
Полтава, Полтавский облсовет, Новые Санжары, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая
Полтавский горсовет Фото: central-ua.tv
Полтавский горсовет Фото: central-ua.tv

Депутаты Полтавского областного совета не поддержали обращение к Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в связи с размещением эвакуированных из китайского Уханя граждан в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары".

Об этом говорится в сообщении Полтавской областной администрации, передают Українські Новини.

После обсуждений ситуации, возникшей вокруг Новых Санжар, депутаты трижды пытались проголосовать за обращение к Зеленскому, но необходимое количество голосов не было набрано.

Отмечается, что на заседании приняли участие 46 депутатов из 83, а также председатель Полтавской обладминистрации Олег Синегубов, народные депутаты Константин Касай, Анастасия Ляшенко (оба - фракция "Слуга народа") и заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, 20 февраля депутаты Новосанжарского поселкового совета призывали Зеленского не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан в медцентре "Новые Санжары".

Ранее Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.

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