В "Укроборонсервисе" провели обыски из-за растрат и коррупции

Офис генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита государственной компании "Укроборонпром" провел обыск в комплексе зданий дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - ГП "Укроборонсервис".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

По данным следствия, должностные лица ГП "Укроборонсервис" при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, вероятно, причинили государству значительные убытки.

Кроме того, указанные должностные лица могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Уголовное производство начато по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.