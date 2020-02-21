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21 февраля 2020, пятница, 16:38 20
Силовые структуры 2020-02-21T16:38:22+02:00
Українські Новини
В "Укроборонсервисе" провели обыски из-за растрат и коррупции

В "Укроборонсервисе" провели обыски из-за растрат и коррупции

Ольга Фандорина
Обыски, Офис Генпрокурора, Укроборонсервис, Коррупция
Обыски. Фото: epravda.com.ua
Обыски. Фото: epravda.com.ua

Офис генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита государственной компании "Укроборонпром" провел обыск в комплексе зданий дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - ГП "Укроборонсервис".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

По данным следствия, должностные лица ГП "Укроборонсервис" при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, вероятно, причинили государству значительные убытки.

Кроме того, указанные должностные лица могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Уголовное производство начато по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.

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