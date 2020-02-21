Пусть себе беснуются: экс-министр обороны Гриценко отреагировал на приговор российского суда

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко, которого суд заочно приговорил к 6 годам колонии за призывы к террористическим актам на территории России, заявил, что данный приговор не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Об этом он написал на своем Facebook, передают Українські Новини.

"Как я к тому отношусь? В моем понимании, терроризм - это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с Вами землю; это сбивание российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе детей; это отравление/убийство российским "Новичком" людей на территории чужих государств. Это - действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире. К сожалению, терроризм этот - до сих пор не наказан. А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде", не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть себе беснуются", - заявил Гриценко.

Он добавил, что Московский суд не только признал его "террористом" и вынес приговор в виде 6 лет пребывания в колонии, но и после этого лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года.

Экс-министр обороны допустил, что лишение права занимать определенные должности распространяется только на российские органы власти.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2019 года суд в России заочно арестовал Анатолия Гриценко.

В июле 2018 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Гриценко в призывах к совершению терактов в железнодорожных поездах в РФ.