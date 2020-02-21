Путин не смотрел "Слугу народа" и надеется договориться с Зеленским

Президент России Владимир Путин не смотрел сериал "Слуга народа" и надеется договориться с Президентом Владимиром Зеленским о мире и дружбе между Украиной и Россией.

Об этом он сообщил в интервью российскому информационному агентству "ТАСС", передают Українськi Новини.

"Я не смотрел", - ответил он на вопрос о том, видел ли сериал "Слуга народа", в том числе эпизод с часами как у Путина – Hublot.

После вопроса о том, есть ли вероятность, что удастся договориться с Зеленским, Путин переспросил, о чем именно.

В ответ на уточнение, что о мире и дружбе Президент РФ ответил, что "надежда умирает последней".

"К сожалению, вот он (Зеленский) приехал из Парижа (встречи лидеров "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции) и начал говорить о том, что надо пересматривать "минские соглашения". Это вызывает вопросы. Тем не менее, мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, по газу", - добавил Путин.

Он назвал прекращение дружбы Украины и РФ потерей.

Путин вновь повторил, что считает украинцев и русских одним народом, несмотря на то, что в Украине многим такое мнение не нравится.

К независимости от российского государства и национальному самосознанию украинцев, по его словам, необходимо относиться с уважением, однако в то же время не забывать о совместной истории и общности.

Он также выразил убеждение в том, что объединение усилий Украины и России дает обеим странам конкурентные преимущества, а разъединение делает слабее.

Как сообщали Українські новини, президент Владимир Зеленский на встрече в Мюнхене призвал международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

До этого президент Украины поделился своим беспокойством относительно снижения интереса к войне в Украине.