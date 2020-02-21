подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
21 февраля 2020, пятница, 13:54 118
Экономика 2020-02-21T14:00:05+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил на 12-15% цены на газ для промпотребителей на март

"Нефтегаз" снизил на 12-15% цены на газ для промпотребителей на март

Григорий Яковенко
Газ, Цена на газ, Промпотребители, Нефтегаз
Природный газ (иллюстрация). Фото: unian.net
Природный газ (иллюстрация). Фото: unian.net

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на март цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 4 777,2 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 5 527,2 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 5 527,2 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил на февраль цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 14-15% до 5 593 - 6 249,6 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Больше новостей о: Газ Цена на газ Промпотребители Нефтегаз

В марте "Нефтегаз" может остановить поставку газа ...
В феврале, марте и летом будет рекордно меньше цен...
"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промп...
Милованов предложил Кабмину объявить конкурс на до...
Что происходит в Новых Санжарах: текстовая трансляция
С поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализниця" проверяет информацию
Новости
Пусть себе беснуются: экс-министр обороны Гриценко отреагировал на приговор российского суда 15:25
Новые Санжары. Фото Юлия Хаврель/central-ua.tv
Что происходит в Новых Санжарах: текстовая трансляция 15:18 Обновляется
Подозреваемая в коррупции сотрудница ОП Кондзеля может выйти на работу 15:13
7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа 15:12
"Покровское" "Метинвест" может обеспечить миллиардные инвестиции, – СМИ 15:02
больше новостей
Новые Санжары. Фото Юлия Хаврель/central-ua.tv
Что происходит в Новых Санжарах: текстовая трансляция 15:18 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядят номера санатория, в который должны доставить граждан 14:53
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя 10:51
больше новостей
Банкиры и аналитики рассказали, чего ожидать от доллара в начале весны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok