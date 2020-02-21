Лише 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну, - опитування

51% респондентів, опитаних Центром політичних і економічних досліджень імені Олександра Разумкова не підтримують діяльність Кабінету Міністрів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Повністю підтримують діяльність уряду 6% респондентів, підтримують окремі заходи - 34%.

Діяльність прем'єр-міністра Олексія Гончарука повністю підтримують 6%, підтримують окремі заходи - 29,5%, не підтримують - 52%.

При цьому довіряють уряду 28% респондентів, не довіряють - 64,5%, висловлюють довіру прем'єр-міністру 25% опитаних, не довіряють - 63%.

Рівень довіри до уряду істотно знизився в останні місяці.

Високих показників він досягав у вересні 2019 року, коли уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли - лише 22%.

Відзначається, що рівень довіри до уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян: серед представників електорату партії "Слуга народу" довіряють Кабміну 65%, не довіряють - 27%, серед представників електорату партії "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 11% і 88%, партії "Європейська солідарність" - відповідно 8% і 89%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 18,5% і 75% відповідно.

Опитування проводилося 13-17 лютого, в ході його було опитано 2 018 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Як повідомляли Українські Новини, 38,5% опитаних стали гірше ставитися до Гончаруку через аудіозаписи наради з його участю.

Більше половини українців вважають неуспішними дії команди Зеленського за припинення конфлікту на Донбасі.