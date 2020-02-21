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21 февраля 2020, пятница, 12:00 84
Общество 2020-02-21T12:03:08+02:00
Українські Новини
Каждый четвертый украинец считает Евромайдан антигосударственным переворотом, - опрос

Каждый четвертый украинец считает Евромайдан антигосударственным переворотом, - опрос

Надежда Комендантова
Евромайдан, Соцопрос, Опрос, Майдан, Государственный переворот
Евромайдан.
Евромайдан.

45,5% респондентов, опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, считают события 2013-2014 годов Революцией Достоинства, 23% - антигосударственным переворотом, 18% - вынужденной сменой власти не вполне легитимными средствами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 14% затруднились ответить.

Респондентам задавался вопрос, хотели бы вы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года.

72% ответили положительно, 28% не хотели бы вернуть прежнее состояние страны.

Опрос проводился 13-18 декабря 2019 года, в ходе него были опрошено 2 017 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 65,9% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, не верят в Майдан-3 в 2020 году.

Ранее президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни и 

призывал украинцев к единению в День Героев Небесной сотни. 

Тем временем, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время встречи в Офисе Президента с родственниками погибших 20 февраля 2014 года заявил, что на данный момент по делам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах, осудили 44 человека.

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