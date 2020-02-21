Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента, - Путин

В то время, как Президент России Владимир Путин надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений между Украиной и Россией, он считает, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента.

Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, - сказал президент России. - Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать". При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

По мнению российского лидера, "те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы".

"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача, - заявил Путин. - Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках".

Президент отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было "показать, что они [эти люди] служат тем, у кого эти деньги лежат". "Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача", - добавил глава государства.

Как сообщали Українські Новини, Путин спросил у Зеленского о намерении реально выполнять "минские договоренности".

В Париже 9 декабря продолжаются четырехсторонние переговоры лидеров Франции, Германии России, Украины в рамках нормандского саммита. Переговоры лидеров стран нормандского формата начались с задержкой.