Таможня не выполнит план в феврале, - Гончарук

Кабинет Министров ожидает выполнение плана по поступлениям в госбюджет от Государственной налоговой службы и невыполнение от Государственной таможенной службы в феврале.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что Налоговая выполнит план за февраль. По Таможне – мы ожидаем недовыполнение из-за курса гривны", - сказал он.

При этом премьер отметил, что финальных цифр по февралю по выполнению госбюджета пока еще нет.

Вместе с тем он высказался по возможному секвестру госбюджета.

"По секвестру бюджета. Еще раз – у нас логика принятия изменений в госбюджет не изменялась. Сначала Минэкономики готовит макропрогноз. После макропрогноза по итогам тех цифр, которые заложены в макропрогноз, принимаются изменения в госбюджет. После этого и будем принимать решение с бюджетным комитетом о пересмотре или непересмотре госбюджета", - сказал премьер.

Как сообщали Українські Новини, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в декабре заработал 230 тыс. гривен.

Ранее китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited выдвинул официальную претензию Нефедову. Чиновник также отметил, что якобы "сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений.