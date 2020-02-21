подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
21 февраля 2020, пятница, 11:19 54
Экономика 2020-02-21T11:19:20+02:00
Українські Новини
Таможня не выполнит план в феврале, - Гончарук

Таможня не выполнит план в феврале, - Гончарук

Ольга Фандорина
Кабмин, План, Таможенный контроль, Таможня
Митниця Таможня Фото: 5 канал
Митниця Таможня Фото: 5 канал

Кабинет Министров ожидает выполнение плана по поступлениям в госбюджет от Государственной налоговой службы и невыполнение от Государственной таможенной службы в феврале.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что Налоговая выполнит план за февраль. По Таможне – мы ожидаем недовыполнение из-за курса гривны", - сказал он.

При этом премьер отметил, что финальных цифр по февралю по выполнению госбюджета пока еще нет.

Вместе с тем он высказался по возможному секвестру госбюджета.

"По секвестру бюджета. Еще раз – у нас логика принятия изменений в госбюджет не изменялась. Сначала Минэкономики готовит макропрогноз. После макропрогноза по итогам тех цифр, которые заложены в макропрогноз, принимаются изменения в госбюджет. После этого и будем принимать решение с бюджетным комитетом о пересмотре или непересмотре госбюджета", - сказал премьер.

Как сообщали Українські Новини, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в декабре заработал 230 тыс. гривен.

Ранее китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited выдвинул официальную претензию Нефедову. Чиновник также отметил, что якобы "сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений.

Больше новостей о: Кабмин План Таможенный контроль Таможня

Что происходит в Новых Санжарах: почти всех задержанных отпустили, в больницах остаются 5 полицейских
Отчет Гончарука и мораторий на продажу земли: чем сегодня займется Рада
Новости
Новые Санжары. Скриншот видео
Что происходит в Новых Санжарах: почти всех задержанных отпустили, в больницах остаются 5 полицейских 11:36 Обновляется
Россию и Украину "растаскивают", чтобы устранить конкурента, - Путин 11:32
Таможня не выполнит план в феврале, - Гончарук 11:19
За неделю доллар в обменниках подешевел 11:10
Беспорядки в Новых Санжарах: 23 задержанных отпустили, 5 правоохранителей госпитализированы 11:10
больше новостей
Новые Санжары. Скриншот видео
Что происходит в Новых Санжарах: почти всех задержанных отпустили, в больницах остаются 5 полицейских 11:36 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядят номера санатория, в который должны доставить граждан 14:53
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Постпред Украины в ООН прочитал российскому постпреду стих "Хотят ли русские войны" 11:53
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя 10:51
Главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев 14:22
больше новостей
Страх, лживые новости и недоверие к системе: что пишут мировые СМИ о протестах в Новых Санжарах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok