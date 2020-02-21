Митниця не виконає план в лютому, - Гончарук

Кабінет Міністрів очікує виконання плану з надходжень до держбюджету від Державної податкової служби та невиконання від Державної митної служби в лютому.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо, що Податкова виконає план за лютий. По Митниці – ми очікуємо недовиконання через курсу гривні", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що фінальних цифр з лютого по виконанню держбюджету поки що ще немає.

Разом з тим він висловився щодо можливого секвестру держбюджету.

"Стосовно секвестру бюджету. Ще раз – у нас логіка прийняття змін у держбюджет не змінювалася. Спочатку Мінекономіки готує макропрогноз. Після макропрогнозу за підсумками тих цифр, які закладені в макропрогноз, приймаються зміни до держбюджету. Після цього і будемо приймати рішення з бюджетним комітетом про перегляд або непересмотре держбюджету", - сказав прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної митної служби Максим Нефьодов у грудні заробив 230 тис. гривень.

Раніше китайський виробник скануючого обладнання Nuctech Company Limited висунув офіційну претензію Нефедову. Чиновник також зазначив, що нібито "сканери були встановлені з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів і дозволів.