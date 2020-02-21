Утром в пятницу в селе Селец в Ивано-Франковской области загорелась школа. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 21 февраля. "В 7:19 поступило сообщение о пожаре в школе в селе Селец Тисменицкого района. К месту немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении. На месте происшествия было установлено, что горит перекрытие школы между вторым и чердачным этажом на площади 25 кв. м. К ликвидации привлечено пять единиц техники и 19 человек личного состава. В 7:45 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет. Как сообщали Українські Новини, в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали. Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть. А в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.