Пожар в школе на Прикарпатье. Фото: if.dsns.gov.ua

Пожар в школе на Прикарпатье. Фото: if.dsns.gov.ua

Утром в пятницу в селе Селец в Ивано-Франковской области загорелась школа. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 21 февраля.

"В 7:19 поступило сообщение о пожаре в школе в селе Селец Тисменицкого района. К месту немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении.

На месте происшествия было установлено, что горит перекрытие школы между вторым и чердачным этажом на площади 25 кв. м.

К ликвидации привлечено пять единиц техники и 19 человек личного состава.

В 7:45 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.

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