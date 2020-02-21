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21 февраля 2020, пятница, 10:27 99
Политика 2020-02-21T10:28:07+02:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области загорелась школа

В Ивано-Франковской области загорелась школа

Ольга Фандорина
Ивано-Франковская область, Школа, Пожар, пожар в школе
Пожар в школе на Прикарпатье. Фото: if.dsns.gov.ua
Пожар в школе на Прикарпатье. Фото: if.dsns.gov.ua

Утром в пятницу в селе Селец в Ивано-Франковской области загорелась школа. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 21 февраля.

"В 7:19 поступило сообщение о пожаре в школе в селе Селец Тисменицкого района. К месту немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении.

На месте происшествия было установлено, что горит перекрытие школы между вторым и чердачным этажом на площади 25 кв. м.

К ликвидации привлечено пять единиц техники и 19 человек личного состава.

В 7:45 пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

А в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.

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