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21 февраля 2020, пятница, 09:20 48
Силовые структуры 2020-02-21T09:21:10+02:00
Українські Новини
Венедиктова уволит своего зама Бабикова только в случае нарушения им законодательства

Венедиктова уволит своего зама Бабикова только в случае нарушения им законодательства

Надежда Комендантова
ГБР, Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Виктор Янукович
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявляет, что в случае нарушения ее заместителем, бывшим адвокатом экс-Президента Виктора Януковича Александром Бабиковым норм законодательства, она уволит его.

Об этом она заявила в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Если Бабиков будет нарушать или дисциплину в ГБР, или какие-то нормы любого законодательства, в том числе уголовного, я первое лицо, которое выдворит недобропорядочного работника Государственного бюро расследований по статье или по уголовной статье, если это случится", - заявила она.

Венедиктова сообщила, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не усмотрело конфликта интересов в отношении бывшего адвоката Януковича.

Также она сказала, что Национальная академия адвокатуры давала разъяснения касаемо отождествления адвоката и его клиента.

Более того, по ее словам, Бабиков не был личным защитником Януковича, а являлся адвокатом объединения "Авер Лекс", которое защищало бывшего Президента.

Как сообщали Українські Новини, исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

28 января следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения депутатом Верховной Рады Татьяной Чорновол ("Народный фронт") общественного порядка после того, как она проникла через забор на брифинг Бабикова.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде. Замдиректора ГБР Бабиков отрицает, что он являлся адвокатом Януковича. 

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