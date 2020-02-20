В Китае выпустили первые "коронавирусные облигации"

Китайские компании в разных частях Китая выпустили первые, так называемые, "коронавирусные бонды " на фоне действий властей страны по поддержке экономического роста. Целью выпуска облигаций является поддержка пострадавших от смертоносного коронавируса. Об этом заявили в Financial Times, передает Громадське.

Отмечается, что первыми "коронавирусные облигации" выпустили 25 компаний. В основном, это авиаперевозчики и продавцы лекарств. В сумме им удалось привлечь около 3, 4 млрд долларов.

О таких же намерениях заявили еще 20 компаний.

"Короновирусные облигации", в отличие от обычных ценных бумаг, имеют гораздо меньшее время согласования в финансовых органах Китая. Процентная ставка по ним ниже и составляет около 2-4% годовых. При этом компания, которая привлекает таким образом средства, обязуется потратить не менее 10% суммы на борьбу с эпидемией коронавируса.

"Коронавирус нанес огромный ущерб экономике КНР, это вызвало спрос на экономические стимулы. "Вирусные облигации" - это решение проблемы ", - сообщил аналитик Moody's в Гонконге Иван Чун.

Как сообщали Українські Новини, ранее IKEA, Apple, Google и другие крупные компании закрыли офисы в Китае из-за коронавируса.

Кроме того, автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами привезли в медцентр Новых Санжар.