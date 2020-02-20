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20 февраля 2020, четверг, 21:51 19
Общество 2020-02-20T21:52:19+02:00
Українські Новини
Во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали два человека

Во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали два человека

Валерия Драгомирова
Протест, Митинг, Коронавирус, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода

Два человека получили травмы во время столкновений в Новых Санжарах (Полтавская область). Об этом РБК-Украина рассказал представитель Национальной полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Полиция за день зафиксировала два сообщения в отношении митингующих, которые получили травмы.

По словам Сулаева, участники акции протеста отказались от помощи в госпитале.

"Сейчас событие происходит, сколько травмированных мы узнаем, когда закончится мероприятие... Если говорить о сегодняшнем дне, у нас было два сообщения о телесных повреждениях. В одном случае человек отказался от оказания помощи, в другом - получил незначительные телесные повреждения и также отказался от госпиталя", - заявил Сулаев.


Как сообщали Українські Новини, 9 полицейских пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области. 

Правоохранители открыли дело по ст. 294 и ч 2, ст 345 (массовые беспорядки, угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) Уголовного кодекса.

Тем временем эвакуированных украинцев закрыли в медцентре, толпа недовольных в Новых Санжарах расходится.

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