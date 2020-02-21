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21 февраля 2020, пятница, 06:30 14
Спорт 2020-02-21T06:30:01+02:00
Українські Новини
Минкультуры вдвое снизило плату за аренду Дворца спорта для спортивных мероприятий

Минкультуры вдвое снизило плату за аренду Дворца спорта для спортивных мероприятий

Елена Новикова
Спортивные соревнования, госимущество, Аренда, Аренда помещений, Дворец Спорта
Дворец спорта. Фото: Facebook/Палац спорту
Дворец спорта. Фото: Facebook/Палац спорту

Министерство культуры, молодежи и спорта снизило плату за аренду Дворца спорта для проведения спортивных мероприятий с 280 тыс. гривен до 170 тыс. гривен с марта 2020 года. Об этом написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В рамках развития проекта "Город спорта" мы открываем программу "Доступный спорт". Так, специальная стоимость Дворца спорта с 1 марта 2020 года будет составлять 170 тыс. гривен", - написал он.

Министр также отметил, что сейчас проведение спортивного мероприятия стоит 280 тыс. гривен.

По его словам, Минкультуры и руководство Дворца спорта прилагают максимум усилий, чтобы сделать спорт доступным для всех.

Кроме этого, он подчеркнул, что приглашает федерации для проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 февраля 2020 года в Украине действуют новые правила аренды государственного имущества.

Также в ходе проведения аукциона по аренде помещения в одном из терминалов аэропорта "Борисполь" его цена выросла в 19 раз.

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