Минкультуры вдвое снизило плату за аренду Дворца спорта для спортивных мероприятий

Министерство культуры, молодежи и спорта снизило плату за аренду Дворца спорта для проведения спортивных мероприятий с 280 тыс. гривен до 170 тыс. гривен с марта 2020 года. Об этом написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В рамках развития проекта "Город спорта" мы открываем программу "Доступный спорт". Так, специальная стоимость Дворца спорта с 1 марта 2020 года будет составлять 170 тыс. гривен", - написал он.

Министр также отметил, что сейчас проведение спортивного мероприятия стоит 280 тыс. гривен.

По его словам, Минкультуры и руководство Дворца спорта прилагают максимум усилий, чтобы сделать спорт доступным для всех.

Кроме этого, он подчеркнул, что приглашает федерации для проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 февраля 2020 года в Украине действуют новые правила аренды государственного имущества.

Также в ходе проведения аукциона по аренде помещения в одном из терминалов аэропорта "Борисполь" его цена выросла в 19 раз.