Резко похолодает до -8 и придет снег с туманами: прогноз погоды на 21 февраля

21 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+7 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью и днем -3…-8 градусов. В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса. В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -2…-4 градуса, днем 0…+2 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах ночью местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +1…+6 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов. Ранее Українські Новини публиковали рецепт вкусного пирога, который разнообразит праздничный стол на Масленицу. Также сообщалось, как не заболеть гриппом и простудой: 15 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет.