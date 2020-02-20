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20 февраля 2020, четверг, 11:22 277
Общество 2020-02-20T11:43:57+02:00
Українські Новини
Самолет с украинцами вылетел в Харьков

Самолет с украинцами вылетел в Харьков

Таня Войтюк
SkyUp Airlines, Эвакуация украинцев, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Ухань, Новые Санжары, Полтавская область
Самолет компании SkyUp вылетел из Борисполя.
Самолет компании SkyUp вылетел из Борисполя.

Дозаправка самолета авиалиний SkyUp с украинцами, которых эвакуировали из эпицентра распространения коронавируса - города Ухань в Китае, завершилась. После этого самолет из аэропорта "Борисполь" направится в Харьков.

Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar, передают Українськi Новини.

Рейс вылетел около 11:10. Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp совершил промежуточную посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. На борту воздушного судна находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

После приземления в Харькове украинцев отправят на карантин в санаторий в Новых Санжарах, Полтавская область. В связи с эвакуацией там сейчас протестуют местные жители и проходят стычки с правоохранителями.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированные из Уханя украинцев и иностранных граждан повезут в полтавский санаторий. В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными.

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