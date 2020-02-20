Самолет с украинцами вылетел в Харьков

Дозаправка самолета авиалиний SkyUp с украинцами, которых эвакуировали из эпицентра распространения коронавируса - города Ухань в Китае, завершилась. После этого самолет из аэропорта "Борисполь" направится в Харьков.

Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar, передают Українськi Новини.

Рейс вылетел около 11:10. Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp совершил промежуточную посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. На борту воздушного судна находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

После приземления в Харькове украинцев отправят на карантин в санаторий в Новых Санжарах, Полтавская область. В связи с эвакуацией там сейчас протестуют местные жители и проходят стычки с правоохранителями.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированные из Уханя украинцев и иностранных граждан повезут в полтавский санаторий. В Новых Санжарах (Полтавская область) местные жители перекрыли дорогу и начали протестовать против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. В это же время на въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными.