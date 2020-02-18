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18 февраля 2020, вторник, 20:35 75
Общество 2020-02-18T20:37:33+02:00
Українські Новини
В Киеве проходит шествие в память о погибших на Майдане: онлайн-трансляция

В Киеве проходит шествие в память о погибших на Майдане: онлайн-трансляция

Таня Войтюк
Евромайдан, Годовщина Евромайдана, Майдан, Небесная сотня, Герои Небесной сотни
Евромайдан
Евромайдан

Сегодня, 18 февраля, в день шестой годовщины расстрелов на Майдане, в центре Киева шествием памяти чтут погибших 18-21 февраля 2014 года.

Сотни людей собрались в центре города, чтобы возложить цветы к памятникам и почтить память людей, которые отдали свои жизни во время Революции достоинства.

Перед шествием прошла панихида в Михайловском соборе, а затем активисты двинулись с Михайловской площади через центр Киева к аллее Героев Небесной Сотни.

После панихиды шествие планирует пройти по такому маршруту: Михайловская площадь – улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – улица Институтская – аллея Героев Небесной Сотни.

Карта маршрутаКарта маршрута

Как сообщали Українські Новини, СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана.

Напомним, ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана".

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