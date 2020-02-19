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19 февраля 2020, среда, 15:57 50
Силовые структуры 2020-02-19T15:57:53+02:00
Українські Новини
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров

В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров

Сергей Паламаренко
Александр Горошинский, Беркут, МВД Украины, Погибшие милиционеры, Годовщина Евромайдана
Почтили память погибших милиционеров. Фото: Facebook
Почтили память погибших милиционеров. Фото: Facebook

Адвокат Александр Горошинский сообщил, что 19 февраля 2020 года в годовщину трагических событий на Майдане бывшие сотрудники подразделения милиции особого назначения "Беркут" почтили память погибших милиционеров.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сотрудники ПМОН "Беркут" почтили память погибших милиционеров. В единстве сила!" - написал Горошинский.

Сегодня ветераны Министерства внутренних дел (МВД) Украины собрались у памятника Погибшим сотрудникам милиции, на котором надпись гласит: "Мужеству, верности, героизму сотрудников МВД Украины".

Уточним, 9 февраля СМИ опубликовали пофамильный список почти 1 000 пострадавших силовиков на Майдане. В нем указаны все милиционеры, которые были ранены или травмированы на Майдане (с указанием даты и причины). Документ демонстрирует масштабы насилия против сотрудников правоохранительных органов - как били и калечили милицию в 2013-2014 годах.

Напомним, 8 февраля двое бывших "беркутовцев" Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, 26 февраля 2014 года МВД Украины ликвидировало спецподразделение "Беркут".

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