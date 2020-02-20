В Магадане упал самолет. Пострадали 13 человек

В российском Магадане сразу после взлета совершил жесткую посадку самолет Ан-2. В это время на борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на службу МЧС.

Самолет должен был везти в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих. Однако сразу после взлета судно упало на землю с высоты примерно 10 метров. Из находящихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал только один человек. Погибших в катастрофе нет.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. В качестве основной причины падения самолета рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

В источнике сообщается, что самолет принадлежит золотодобывающей компании «Т-цемент». Пилотов направили на медицинское освидетельствование.

Как сообщали Українські Новини, борт с украинцами и иностранцами из пораженного коронавирусом китайского Уханя уже долетел в Украину, и уже приземлился. Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp совершил промежуточную посадку в Алматы (Казахстан), после чего вылетел в Киев. На борт самолета SkyUp сели 73 пассажира.

В то же время, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из Уханя в самолете, который уже прилетел в Украину, но еще не приземлился.