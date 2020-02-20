Овнов ждет финансовый успех, а Близнецам следует уделить внимание здоровью — гороскоп на четверг

Ни погода, ни мелкие неприятности не смогут испортить день представителей большинства знаков зодиака, ведь звезды будут на их стороне в этот день. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в четверг, 20 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день успех будет сопровождать Овнов в финансовой сфере. Звезды советуют совершать любые манипуляции с деньгами в четверг.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в этот день следует правильно раславлять приоритеты и планировать свое время. Звезды не советуют делать скоропалительных выводов и действовать импульсивно, а тщательно все продумывать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам уделить внимание своему здоровью. Не следует закрывать глаза на недомогания.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки могут принять решение, о котором вскоре будут жалеть. Но звезды уверяют, что этого не избежать, нужно просто смириться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам не стоит излишне скромничать в этот день. Звезды уверяют, что Львы заслужили похвалу окружающих. Просто наслаждайтесь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В четверг Девам понабится отдых от общества и покой. Звезды советуют уехать на день в какое-нибудь тихое место и побыть немного в одиночестве.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам в четверг представится возможность восстановить былую репутацию умельцев. Звезды советуют не упускать такую возможность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В четверг, преодолевая полосу жизненных препятствий, Скорпионам следует руководствоваться не грубой силой, а холодным расчетом. Только так можно будет добиться успеха.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы будут в четверг мультизадачными и смогут выполнять несколько дел одновременно. Нужно только захотеть.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Четверг может оказаться не таким продуктивным для Козерогов. Но звезды уверяют, что Козероги смогут отыграться за потерянное время. Не стоит корить себя.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям направить свою неуемную энергию в дело, до которого уже давно никак не доходят руки.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы почувствуют перенасыщение и выгорание в этот день. Звезды советуют в четверг взять небольшую передышку.

Как сообщали Українські Новини, Близнецов и Водолеев ждут перемены в 2020 году.