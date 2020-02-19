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19 февраля 2020, среда, 21:22 29
Внешняя политика 2020-02-19T21:30:03+02:00
Українські Новини
Политзаключенный Кремля Стогний вышел на свободу

Политзаключенный Кремля Стогний вышел на свободу

Елена Новикова
украинский политзаключенный, Людмила Денисова, Алексей Стогний, Освобождение политзаключенных
Алексей Стогний. Фото: Facebook/Людмила Денісова
Алексей Стогний. Фото: Facebook/Людмила Денісова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет об освобождении украинского политзаключенного Алексея Стогния. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила, - в Киеве", - написала она.

Денисова отметила, что все эти годы Стогний содержался в невыносимых условиях, что сильно сказалось на состоянии его здоровья.

Она отметила, что срочно примет меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи Стогнию.

Кроме того, Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус использовать все рычаги влияния, чтобы обеспечить соблюдение основных прав и свобод граждан Украины, удерживаемых Россией.

Как сообщали Українськi Новини, 19 февраля незаконно осужденный Россией на 2,5 года журналист Николай Семена прибыл в Киев.

Также Вадим Пристайко прогнозирует, что в ближайшее время в Украину могут вернуться 100 граждан в результате обмена пленными.

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