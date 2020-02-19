подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 февраля 2020, среда, 18:37 5
Судебная власть 2020-02-19T18:38:19+02:00
Українські Новини
Увольнение судей Верховного Суда Украины признали неконституционным

Увольнение судей Верховного Суда Украины признали неконституционным

Валерия Драгомирова
Конституционный суд, Судьи, Увольнение, Верховный Суд
Верховный суд Украины. Фото: zib.com.ua
Верховный суд Украины. Фото: zib.com.ua

Конституционный Суд признал неконституционным введение конкурса для судей Верховного Суда Украины на должности в новый Верховный Суд.

Об этом говорится в решении КС, передают Українські Новини.

В частности, КС признал неконституционным положение пункта 14 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года.

Конституционный Суд отмечает, что переименование закрепленного в Конституции органа - Верховного Суда Украины - не может происходить без перевода судей Верховного Суда Украины на должности судей Верховного Суда, поскольку нет различий между юридическим статусом судьи Верховного Суда Украины и судьи Верховного Суда, а изъятие слова "Украина" - имени собственного государства - из словесной конструкции "Верховный Суд Украины" не может быть основанием для освобождения всех судей Верховного Суда Украины или их перевода в другой суд, тем более в суд низшей инстанции.

Таким образом, КС пришел к выводу, что судьи Верховного Суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда.

Поэтому фактическая дифференциация судей Верховного Суда Украины и судей Верховного Суда не согласуется с принципом несменяемости судей и является составляющей конституционной гарантии независимости судей.

Также КС признал неконституционным положение пункта 7 того же закона.

В частности, речь идет о ликвидации Верховного Суда Украины.

Как сообщали Українськi Новини, закон о сокращении количества судей Верховного Суда вступил в силу. 


Ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывали Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения. 

Больше новостей о: Конституционный суд Судьи Увольнение Верховный Суд

Отмена адвокатской монополии приведет к росту моше...
Зеленский хочет каждую неделю лишать высших судей ...
Гослесагентство уволило лесоводов в Харьковской об...
Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о...
Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину
Нацбанк понизил гривну: курс валют на четверг
Новости
Увольнение судей Верховного Суда Украины признали неконституционным 18:37
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус в вопросах и ответах. Как передается и как не перепутать с гриппом 18:31
Загороднюк прогнозирует повышение статуса Украины в НАТО в октябре 18:18
Cлужба "скорой помощи": что нужно изменить в ее работе? – СМИ 18:13
План "12 шагов" не соответствует политике Украины и НАТО, - Загороднюк 18:12
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина 23:17
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод денег на карту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok