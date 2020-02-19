Увольнение судей Верховного Суда Украины признали неконституционным

Конституционный Суд признал неконституционным введение конкурса для судей Верховного Суда Украины на должности в новый Верховный Суд. Об этом говорится в решении КС, передают Українські Новини. В частности, КС признал неконституционным положение пункта 14 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года. Конституционный Суд отмечает, что переименование закрепленного в Конституции органа - Верховного Суда Украины - не может происходить без перевода судей Верховного Суда Украины на должности судей Верховного Суда, поскольку нет различий между юридическим статусом судьи Верховного Суда Украины и судьи Верховного Суда, а изъятие слова "Украина" - имени собственного государства - из словесной конструкции "Верховный Суд Украины" не может быть основанием для освобождения всех судей Верховного Суда Украины или их перевода в другой суд, тем более в суд низшей инстанции. Таким образом, КС пришел к выводу, что судьи Верховного Суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда. Поэтому фактическая дифференциация судей Верховного Суда Украины и судей Верховного Суда не согласуется с принципом несменяемости судей и является составляющей конституционной гарантии независимости судей. Также КС признал неконституционным положение пункта 7 того же закона. В частности, речь идет о ликвидации Верховного Суда Украины. Как сообщали Українськi Новини, закон о сокращении количества судей Верховного Суда вступил в силу. Ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывали Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.