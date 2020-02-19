Увольнение судей Верховного Суда Украины признали неконституционным

Конституционный Суд признал неконституционным введение конкурса для судей Верховного Суда Украины на должности в новый Верховный Суд.

Об этом говорится в решении КС, передают Українські Новини.

В частности, КС признал неконституционным положение пункта 14 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года.

Конституционный Суд отмечает, что переименование закрепленного в Конституции органа - Верховного Суда Украины - не может происходить без перевода судей Верховного Суда Украины на должности судей Верховного Суда, поскольку нет различий между юридическим статусом судьи Верховного Суда Украины и судьи Верховного Суда, а изъятие слова "Украина" - имени собственного государства - из словесной конструкции "Верховный Суд Украины" не может быть основанием для освобождения всех судей Верховного Суда Украины или их перевода в другой суд, тем более в суд низшей инстанции.

Таким образом, КС пришел к выводу, что судьи Верховного Суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда.

Поэтому фактическая дифференциация судей Верховного Суда Украины и судей Верховного Суда не согласуется с принципом несменяемости судей и является составляющей конституционной гарантии независимости судей.

Также КС признал неконституционным положение пункта 7 того же закона.

В частности, речь идет о ликвидации Верховного Суда Украины.

Как сообщали Українськi Новини, закон о сокращении количества судей Верховного Суда вступил в силу.



Ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывали Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.