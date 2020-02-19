Нацбанк понизил гривну: курс валют на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 февраля, на 8,00 коп. до 24,5231 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 февраля, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8445 1 доллар США 24,5231 1 швейцарский франк 24,9383 10 иен 2,2174 10 российских рублей 3,8589 1 евро 26,4862



Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 18 февраля на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD.



Средний курс покупки евро понизился на 5,69 коп. до 26,1519 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,01 коп. до 26,5626 UAH/EUR.



Кроме того, рубль продолжает падать в обменниках Киева. Средний курс продажи упал на 3 копейки.



Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 5 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.