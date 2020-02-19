Всего за доллар. Стивен Кинг продал право на экранизацию своего рассказа украинскому студенту

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг, который недавно покинул социальную сеть Facebook, продал 19-летнему украинскому студенту Сергею Лавренюку права на экранизацию своего рассказа "Велотренажер". Об этом сообщает издание yabl. Сумма контракта, предусмотренная программой Dollar Baby — всего 1 доллар. Валентин Лавренюк — сын продюсера компании Solar Media Entertainment. Приобретенные права позволят студенту снять свой первый короткометражный фильм до конца 2020 года. По правилам программы, ленту нельзя будет выкладывать в сеть или транслировать по телевидению. Выпустить короткометражку в широкий прокат можно будет только после личного согласия Стивена Кинга. Программа Dollar Baby предусматривает сотрудничество Стивена Кинга со студентами-кинематографистами. Всего за доллар те получают право снять его рассказ. По словам писателя, ему нравится то, что у него есть возможность помочь новичкам. Рассказ "Велотренажер" Стивен Кинг написал в 2008 году. В нем идет речь о художнике Ричарде Сифкице, который решил похудеть, для чего занимается спортом в подвале своего дома. Но чем больше и упорнее художник занимается, тем более странные видения его преследуют. Ранее Українські Новини рассказывали об экранизациях Стивена Кинга, которыми можно пощекотать себе нервы. До этого писатель рассказал о своем видении финала "Игры престолов".