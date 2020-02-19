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  • Всего за доллар. Стивен Кинг продал право на экранизацию своего рассказа украинскому студенту
19 февраля 2020, среда, 14:06 24
Lifestyle 2020-02-19T14:11:19+02:00
Українські Новини
Всего за доллар. Стивен Кинг продал право на экранизацию своего рассказа украинскому студенту

Всего за доллар. Стивен Кинг продал право на экранизацию своего рассказа украинскому студенту

Кира Молчанова
Экранизация, Авторские права, Режиссер, Стивен Кинг
Стивен Кинг. Фото:instagram.com/stephenking
Стивен Кинг. Фото:instagram.com/stephenking

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг, который недавно покинул социальную сеть Facebook, продал 19-летнему украинскому студенту Сергею Лавренюку права на экранизацию своего рассказа "Велотренажер".

Об этом сообщает издание yabl.

Сумма контракта, предусмотренная программой Dollar Baby — всего 1 доллар.

Валентин Лавренюк — сын продюсера компании Solar Media Entertainment. Приобретенные права позволят студенту снять свой первый короткометражный фильм до конца 2020 года. По правилам программы, ленту нельзя будет выкладывать в сеть или транслировать по телевидению. Выпустить короткометражку в широкий прокат можно будет только после личного согласия Стивена Кинга.

Программа Dollar Baby предусматривает сотрудничество Стивена Кинга со студентами-кинематографистами. Всего за доллар те получают право снять его рассказ. По словам писателя, ему нравится то, что у него есть возможность помочь новичкам.

Рассказ "Велотренажер" Стивен Кинг написал в 2008 году. В нем идет речь о художнике Ричарде Сифкице, который решил похудеть, для чего занимается спортом в подвале своего дома. Но чем больше и упорнее художник занимается, тем более странные видения его преследуют.

Ранее Українські Новини рассказывали об экранизациях Стивена Кинга, которыми можно пощекотать себе нервы.

До этого писатель рассказал о своем видении финала "Игры престолов".

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