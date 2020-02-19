Всего за доллар. Стивен Кинг продал право на экранизацию своего рассказа украинскому студенту

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг, который недавно покинул социальную сеть Facebook, продал 19-летнему украинскому студенту Сергею Лавренюку права на экранизацию своего рассказа "Велотренажер".

Об этом сообщает издание yabl.

Сумма контракта, предусмотренная программой Dollar Baby — всего 1 доллар.

Валентин Лавренюк — сын продюсера компании Solar Media Entertainment. Приобретенные права позволят студенту снять свой первый короткометражный фильм до конца 2020 года. По правилам программы, ленту нельзя будет выкладывать в сеть или транслировать по телевидению. Выпустить короткометражку в широкий прокат можно будет только после личного согласия Стивена Кинга.

Программа Dollar Baby предусматривает сотрудничество Стивена Кинга со студентами-кинематографистами. Всего за доллар те получают право снять его рассказ. По словам писателя, ему нравится то, что у него есть возможность помочь новичкам.

Рассказ "Велотренажер" Стивен Кинг написал в 2008 году. В нем идет речь о художнике Ричарде Сифкице, который решил похудеть, для чего занимается спортом в подвале своего дома. Но чем больше и упорнее художник занимается, тем более странные видения его преследуют.

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