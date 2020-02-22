Сегодня состоится финал Нацотбора на Евровидение-2020: как проголосовать за своего фаворита

Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, который украинцы смогут посмотреть на двух телеканалах и онлайн. Кто же представит Украину в этом году на Евровидении напрямую зависит от выбора зрителей, поэтому Українські Новини напомнят о правилах голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2020.

Так, финал Нацотбора начнется в 19:00. На нем выступят участники, одержавшие победу в двух полуфиналах. Согласно жеребьевке, конкурсанты выступят в таком порядке:

KRUTЬ JERRY HEIL Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Голосование начнется лишь по окончанию выступления последнего участника, тогда ведущий объявит старт открытия линий для голосования.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, нужно отправить смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость одного сообщения составляет 0, 94 грн). Код участника – это его порядковый номер выступления.

За одного участника можно отдать голос с каждого номера лишь один раз.

По завершению голосования баллы зрителей и жюри суммируются. Если два участника будут иметь одинаковое количество баллов, то победу одержит тот, у кого больше балл от зрителей.

Также голосовать можно в приложении "Teleportal", где это можно сделать бесплатно. В этом году каждый проголосовавший через приложение получает приятный бонус - небольшое видео с благодарностью от участника, за которого отдал голос.

Как сообщали Українські Новини, в первом полуфинале лидером турнирной таблицы стала бандуристка KRUTЬ.

Также шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.