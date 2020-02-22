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22 февраля 2020, суббота, 12:00 18
Жизнь 2020-02-22T12:00:02+02:00
Українські Новини
Сегодня состоится финал Нацотбора на Евровидение-2020: как проголосовать за своего фаворита

Сегодня состоится финал Нацотбора на Евровидение-2020: как проголосовать за своего фаворита

Анна Рудык
Евровидение, Евровидение-2020, Нацотбор, Нацотбор Евровидения
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine
Евровидение. Фото: Facebook/Eurovision Ukraine

Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020, который украинцы смогут посмотреть на двух телеканалах и онлайн. Кто же представит Украину в этом году на Евровидении напрямую зависит от выбора зрителей, поэтому Українські Новини напомнят о правилах голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2020.

Так, финал Нацотбора начнется в 19:00. На нем выступят участники, одержавшие победу в двух полуфиналах. Согласно жеребьевке, конкурсанты выступят в таком порядке:

  1. KRUTЬ
  2. JERRY HEIL
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

Голосование начнется лишь по окончанию выступления последнего участника, тогда ведущий объявит старт открытия линий для голосования.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, нужно отправить смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость одного сообщения составляет 0, 94 грн). Код участника – это его порядковый номер выступления.

За одного участника можно отдать голос с каждого номера лишь один раз.

По завершению голосования баллы зрителей и жюри суммируются. Если два участника будут иметь одинаковое количество баллов, то победу одержит тот, у кого больше балл от зрителей.

Также голосовать можно в приложении "Teleportal", где это можно сделать бесплатно. В этом году каждый проголосовавший через приложение получает приятный бонус - небольшое видео с благодарностью от участника, за которого отдал голос.

Как сообщали Українські Новини, в первом полуфинале лидером турнирной таблицы стала бандуристка KRUTЬ.

Также шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

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