Кабмин выплатит единоразово 1,4 млн гривен ветеранам и жертвам нацистских преследований

Кабинет Министров выделил 1,4 млрд гривен на единоразовую денежную помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Он также отметил, что более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Премьер-министр также отметил, что каждый человек получит от 570 до 4 120 гривен, что в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

Согласно приложению к постановлению, каждый человек I группы лиц с инвалидностью из-за войны получит 4 120 гривен, II группы - 3 640 гривен, III группы - 3 160 гривен, участники боевых действий получат 1 390 гривен, лица, которые имеют особые заслуги перед родиной - 4 120 гривен, члены семей погибших и жены умерших инвалидов войны, жены погибших участников военных действий, участники войны и жертвы нацистских преследований - 900 гривен, участники войны и бывшие заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизанов - 570 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году бывший Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение единоразовой денежной помощи семьям военных, которые погибли из-за полученного во время службы ранения или заболевания на протяжении года после увольнения.

Кроме того, в КГГА заявили о том, что выплатят по 10 тысяч гривен материальной помощи бывшим узникам концлагеря Аушвиц-Биркенау.