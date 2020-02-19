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19 февраля 2020, среда, 21:00 106
Общество 2020-02-19T21:00:01+02:00
Українські Новини
Скачок температуры и снег с дождем: 20 февраля местами похолодает до -6

Скачок температуры и снег с дождем: 20 февраля местами похолодает до -6

Анна Рудык
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Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

20 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Житомирской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах ночью местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 19 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов.

Ранее украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности и порывах ветра.

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