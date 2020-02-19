Не мешай работать: около двух тысяч человек требуют увольнения Сытника возле Кабмина

1,5 тыс. человек требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника возле здания Кабинета Министров. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Участники акции заблокировали проезжую часть на улице Грушевского у здания Кабмина и скандируют "Сытника геть!" и "Гончарук - выходи!".

Перед Кабмином установлена сцена, а напротив стоит фура с плакатом "Сытник - не мешай работать". Кроме того, часть протестующих держат плакаты с надписями "не принимать законопроект №2178-10 о рынке земли".

Правоохранители обеспечивают правопорядок, нарушений не наблюдается.

Как сообщали Українські Новини, 216 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту уволить Сытника с должности директора НАБУ из-за совершения коррупционного правонарушения.

17 января, в Киеве в ходе акции протеста у здания Офиса Президента Украины общественные активисты потребовали отставки уличенного в коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Тем временем, около 2 тыс. человек требуют отмены фискализации физических лиц-предпринимателей возле здания Офиса Президента.