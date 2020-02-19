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19 февраля 2020, среда, 11:39 170
Кабмин 2020-02-19T11:39:58+02:00
Українські Новини
Не мешай работать: около двух тысяч человек требуют увольнения Сытника возле Кабмина

Не мешай работать: около двух тысяч человек требуют увольнения Сытника возле Кабмина

Елизавета Кесельман
Кабмин, Митинги, забастовки, сытник, НАБУ, Отставка Сытника
Митинги возле Кабмина с требованием уволить Сытника
Митинги возле Кабмина с требованием уволить Сытника

1,5 тыс. человек требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника возле здания Кабинета Министров. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Участники акции заблокировали проезжую часть на улице Грушевского у здания Кабмина и скандируют "Сытника геть!" и "Гончарук - выходи!".

Перед Кабмином установлена сцена, а напротив стоит фура с плакатом "Сытник - не мешай работать". Кроме того, часть протестующих держат плакаты с надписями "не принимать законопроект №2178-10 о рынке земли".

Правоохранители обеспечивают правопорядок, нарушений не наблюдается.

Как сообщали Українські Новини, 216 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту уволить Сытника с должности директора НАБУ из-за совершения коррупционного правонарушения.

17 января, в Киеве в ходе акции протеста у здания Офиса Президента Украины общественные активисты потребовали отставки уличенного в коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Тем временем, около 2 тыс. человек требуют отмены фискализации физических лиц-предпринимателей возле здания Офиса Президента.

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