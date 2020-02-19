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19 февраля 2020, среда, 10:16 6
Космос 2020-02-19T10:17:22+02:00
Українські Новини
SpaceX начнет отправлять туристов в космос через два года

SpaceX начнет отправлять туристов в космос через два года

Елизавета Кесельман
Космос, Космический корабль, SpaceX, Илон Маск, Dragon, Space Adventures
Космический корабль. Фото: @SpaceX
Космический корабль. Фото: @SpaceX

Компания SpaceX совместно со Space Adventures через два года начнет отправлять туристов в космос. Об этом говорится в официальном заявлении Space Adventures.

Отмечается, что в первом полете в космос на корабле Crew Dragon участие примут четыре человека. Кроме того,  корабль будет находиться в свободном от полете от орбиты.

Начать такие коммерческие миссии предварительно планируют в конце 2021 - середине 2022 года. Сколько будет стоить билет, пока не сообщается.

"Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией", - заявил президент SpaceX Гвин Шотвелл.

Как сообщали Українські Новини, на днях компания SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников. 

Кроме того, Илон Маск завил, что хочет до 2050 года доставить на Марс миллион человек. Ранее космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний.

Ранее огневые испытания космического корабля Dragon SpaceX завершились аварией во Флориде. Тогда первоначальные испытания были успешно завершены, но окончательное испытание привело к аномалии на испытательном стенде.

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