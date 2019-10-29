подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов, - Гончарук
29 октября 2019, вторник, 13:05 715
Политика 2019-10-29T13:14:00+02:00
Українські Новини
Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов, - Гончарук

Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов, - Гончарук

Приватизация, Реприватизация, Укртелеком, Кабинет Министров Украины, Зеленский Владимир, Алексей Гончарук

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о том, есть ли принципиальная позиция правительства по данному вопросу, сообщает портал unian.net.  

"Реприватизация - это очень опасно, это плохо, потому что инвестор в Украине должен чувствовать, что если он что-то проинвестировал, то безосновательно это у него никто не заберет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не будут бояться, что у них эти деньги просто заберут. А такая практика в Украине, к сожалению, в течение десятков лет существовала. Это то, что подрывает доверие в наше государство и делает ресурсы для нашего государства невероятно дорогими. Потому нужно очень осторожно относиться к таким идеям", - сказал он.

Сам премьер подчеркнул, что Кабмин старается не принимать необдуманных решений, которые могут быть негативно встречены потенциальными инвесторами.

Как сообщалось, 11 октября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заверил, что государственные предприятия, которые хочет продать новая власть во время масштабной приватизации, в дальнейшем не будут отобраны у новых собственников в пользу государства.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

Больше новостей о: Приватизация Реприватизация Укртелеком Кабинет Министров Украины Зеленский Владимир Алексей Гончарук

Архив
Новости
Дифтерия прогрессирует: в Украине зафиксировали уже 18 случаев заражения 13:33
"Слуга народа" вышла всей фракцией к трибуне Рады требовать наказания для депутата Федины за угрозы Зеленскому 13:28
Надежда Сасс: После просмотра Дроздова у меня 2 желания: вымыть грязный рот этого "выродка" и отправить его в психбольницу 13:19 Мнение
Кличко, Ткаченко, Пальчевский и Попов - лидеры на кресло мэра Киева, - опрос КМИС 13:18
Федина заявила, что она не угрожала Зеленскому, а предупредила 13:11
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Деньги. Фото: полиция Харьковской области
Украина понесла ущерб в 18 млн гривен из-за 66-летнего чиновника Харьковской ОГА 14:15
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok