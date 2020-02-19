"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок

Тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку телекомунікаційного оператора "Укртелеком" з 1 березня підвищаться на 20-24%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укртелекому", повідомляють Українські Новини.

"З 1 березня 2020 припиняється дія знижки на щомісячну плату за послугу фіксованого телефонного зв'язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020", - зазначено в повідомленні.

Таким чином, тариф "Домашній Безлімітний" буде коштувати 123 гривні на місяць (замість 99 гривень), тариф "Домашній Базовий" - 117 гривень (замість 94 гривень), тариф "Простий" - 73,81 гривень на місяць (замість 67,10 гривень).

Також з 1 березня зміниться тариф за послуги дротового радіомовлення для фізичних осіб.

Замість 35 гривень на місяць тепер оплата радіомовлення коштуватимуть 45 гривень за аналогічний період.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці грудня "Укртелеком" повідомив про підвищення тарифів на послуги фіксованої телефонії на 20-24% з 1 січня 2020 року, проте потім компанія вирішила відкласти дане підвищення.

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" готова інвестувати 2,8 млрд гривень в будівництво оптично-волоконних ліній зв'язку в сільській місцевості за умови участі у проекті держави або міжнародних донорів.

На думку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, приватизація "Укртелекому", якщо вона буде реалізована, може негативно вплинути на інвестиційний клімат України.