подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 18:50 993
Экономика 2019-12-26T19:15:01+02:00
Українські Новини
"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года

"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года

Анна Рудык
Укртелеком, Повышение тарифов, интернет
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Телекоммуникационный оператор "Укртелеком" решил повысить тарифы на 20-24% с 1 января 2020 года.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Действительно изменения стоимости пакетов будут. В целом были изменены граничные тарифы на местную фиксированную связь для всех фиксированных операторов. Тариф "простой" был 67,10, а станет 73,81 гривен месяц с НДС. Соответственно мы меняем и свои пакетные предложения. Например, пакет с 500 междугородними минутами и 120 минутами на сети мобильных операторов будет стоить 117 гривен/месяц (ранее 94 гривен). В целом это очень конкурентная цена на рынке голосовых тарифов", - сказал он.

По его словам, рост тарифов неизбежен по экономическим причинам.

Также, по словам Шуранова, меняется плата за услуги доступа к сети Интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети Интернет.

Кроме того, с января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами проводного радиовещания, IP-телекса, предоставления в пользование соединительных линий, предоставления линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации.

Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 гривен до 61,51 гривен.

Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 61 гривны до 67,10 гривен.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 января 2020 года увеличится с нынешних 44,74 гривен до 49,21 гривен.

Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 48,80 гривен до 53,68 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртелеком" прекратит обслуживание таксофонов с февраля.

Тем временем "Укртелеком" готов инвестировать 2,8 млрд гривен в интернетизацию сел.

Больше новостей о: Укртелеком Повышение тарифов интернет "Укртелеком"

Архив
Новости
Скриншот: youtube/Australia
Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии 19:21
ГБР хочет обучить своих водителей экстремальному вождению за 130 тыс. гривен 19:15
Обнародован рейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов 19:11
Фото:twitter.com/reddit
В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс 18:50
"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года 18:50
больше новостей
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok