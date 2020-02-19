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19 февраля 2020, среда, 09:36 164
Политика 2020-02-19T09:37:31+02:00
Українські Новини
Москва обвинила Евросоюз в непризнании паспортов, выданных Россией жителям Донбасса

Москва обвинила Евросоюз в непризнании паспортов, выданных Россией жителям Донбасса

Елизавета Кесельман
МИД РФ, МИД Украины, Паспорт, ОРДЛО, Выдача паспортов
Паспорт Украина и России. Фото:aviakassa.net
Паспорт Украина и России. Фото:aviakassa.net

Министерство иностранных дел России обвинило Евросоюз в участии в политике "удушения" жителей Донбасса из-за непризнания паспортов, выданых на территории ОРДЛО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В ведомстве утверждают, что данная политика со стороны Евросоюза является прямым нарушением прав человека, поскольку ограничивает жителей оккупированных территорий от системы общенационального финансирования и банковских услуг, социальных пособий, пенсий, зарплат, средств связи, образования и здравоохранения.

"К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека. Право на свободный выбор гражданства гарантировано Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Европейской конвенцией о гражданстве 1997 г. и другими международными документами", - говорится в сообщении.

МИД РФ обвинил Украину в проявлении двойных стандартов, и в приношении в жертву демократические ценности равноправия, ущемляя интересы и права граждан.

"Призываем украинские власти и их западных кураторов отказаться от этой практики и в полном объеме соблюдать свои обязательства в области защиты прав человека", - написали в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе разрабатывали "единые рекомендации" по "идентификации и возможного непризнания" паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам.

Кроме того, в Евросоюзе будут отказывать в шенгенских визах крымчанам, получившим паспорт после аннексии.

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